У Санта-Моніці (Лос-Анджелес) пройшла 25 церемонія Critics' Choice Awards

Відомо, що премії зазначеної церемонії присуджує Асоціація кінокритиків віщальних компаній, пише Рoliteka.net.

На заході було присутнє безліч зірок, які звернули на себе увагу своїми нарядами.

Зокрема, актриса Шарліз Терон вибрала довгу чорно-білу сукню з жакетом.

Артистка завершила образ босоніжками і стильними акссесуарами.

Зірка опублікувала знімок у цьому вбранні в своєму Instagram.

Значне декольте майже до пупка привідкрило груді зірки. Одна з молочних залоз ледь не випала з такого відвертого вирізу.

Шарліз позувала біля вікна, піднявши очі до стелі.

Пост актриси зібрав за вісім годин майже 267 тисяч лайків і багато коммментариев. Користувачі мережі завалили зірку компліментами, адже у неї шикарне тіло.

Нагадаємо, Шарліз Терон не боїться експериментів із зовнішністю. Раніше її знали блондинкою з довгими, або з середньою довжиною волосся, а тепер все змінилося.

Восени актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку 44-річна знаменитість стала практично невпізнанною. Зірка стала носити коротку стрижку і на волоссі зробила мелірування.

Шарліз пояснила, що новий образ – частина підготовки до зйомок у дев'ятій частині франшизи «Форсаж».

Також в минулому році Шарліз Терон вперше прокоментувала чутки про роман з голлівудським актором Бредом Піттом.

Фанатів на той час хвилювало лише одне питання – зустрічаються зірки або це чергове інформаційне «вкидання».

ЗМІ буквально вибухнули від численних «доказів» романа зірок. На парочку полювали папараці, намагаючись зловити на «гарячому». Однак під час шоу Еллен Дедженерес, Терон зважилася заговорити про особисте життя.

«Я вільна і самотня», - заявила Шарліз, тим самим давши зрозуміти, що повідомлення про її роман з Бредом Піттом — всього лише чутки.

Шарліз Терон входить в десятку найбільш оплачуваних зірок Голлівуду. У свої 43 актриса жодного разу не була заміжня.

Раніше повідомлялося, що в минулому році Шарліз Терон блиснула в приголомшливому трендовому вбранні на червоній доріжці.

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