В Санта-Монике (Лос-Анджелес) прошла 25 церемония Critics' Choice Awards

Известно, что премии указанной церемонии присуждает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний, пишет Рoliteka.net.

На мероприятии присутствовало множество звезд, которые обратили на себя внимание своими нарядами.

В частности, актриса Шарлиз Терон выбрала длинное черно-белое платье с жакетом.

Артистка завершила образ босоножками и стильными акссесуарами.

Звезда опубликовала снимок в данном наряде в своем Инстаграм.

Внушительное декольте почти до пупка немного приоткрыло груди звезды. Одна из молочных желез едва не вывалилась из столь откровенного выреза.

Шарлиз позировала у окна, подняв глаза к потолку.

Пост актрисы собрал за восемь часов почти 267 тысяч лайков и много коммментариев. Пользователи сети завалили звезду комплиментами, ведь у нее шикарное тело.

Напомним, Шарлиз Терон не боится экспериментов с внешностью. Раньше ее знали блондинкой с длинными, либо со средней длиной волос, а теперь все изменилось.

Осенью актриса опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке 44-летняя знаменитость предстала практически неузнаваемой. Звезда стала носить короткую стрижку и на волосах у сделала мелирование.

Шарлиз пояснила, что новый образ – часть подготовки к съемкам в девятой части франшизы «Форсаж».

Также в прошлом году Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о романе с голливудским актером Бредом Питтом.

Фанатов на то время волновал только один вопрос – встречаются ли звезды или это очередной информационный «вброс».

СМИ буквально взорвались от многочисленных «доказательств» романа звезд. На парочку охотились папарацци, пытаясь поймать на «горячем». Однако во время шоу Эллен Дедженерес, Терон решилась заговорить о личной жизни.

«Я свободна и одинока», — заявила Шарлиз, тем самым дав понять, что сообщения о ее романе с Брэдом Питтом — всего лишь слухи.

Шарлиз Терон входит в десятку самых оплачиваемых звезд Голливуда. В свои 43 актриса ни разу не была замужем.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Шарлиз Терон блеснула в потрясающем трендовом наряде на красной дорожке.

Напомним, Шарлиз Терон поразила публику откровенным нарядом: «абсолютно доступна»

Как сообщала Politeka, Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: «Она вернулась»

Также Politeka писала, что Шарлиз Терон, Леди Гага и другие звезды превратились из чудовищ в красавиц: какими они были задолго до славы