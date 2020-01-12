Екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала відверте фото з відпочинку

На новому, ймовірно, аматорському знімку артистка з'явилася в незвичайної форми купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Зоряна виконавиця з'явилася на фото в ліжку, але стоячи - свої руки співачка підняла вгору і трималася за поперечину з конструкції місця для відпочинку, швидше за все, в готелі або бунгало на курорті.

На блондинці був вельми цікавої форми і литий, і водночас - роздільний купальник під пояс. Стильна укладка і гордовитий кокетливий погляд на камеру - образ доповнили.

Шанувальники обсипали Мішу компліментами:

"Статуеточка"

"Супер"

"Ідеальна"

Щоправда деякі з фоловерів відзначили, що Міша добряче схудла:

"Міша, поїжте крилець)))"

"...у ВІА Грі фігура краще була)"

"Як Ви так схудли?"

Раніше повідомлялося про те, що на своєму новому професійному знімку артистка з'явилася в білизні.

На чорно-білому кадрі Міша Романова сидить біля дзеркала, ймовірно, в гримерці, вона пензликом для нанесення макіяжу проводить по нижній частині обличчя. З одягу на ній темний бра – практично всі, за винятком пікантних частин, видніються груди артистки.

Волосся укладене хвилею, на обличчі присутній видимий макіяж - скоріш за все, вечірній. Жінка вирішила поговорити зі своїми підписниками про красу:

«Звичайно, кожній з нас хочеться бути красивою: завжди або на важливому побаченні, для всіх оточуючих або для когось одного єдиного. Але хто може визначити критерії, якщо краса - це суб'єктивне поняття і воно залежить від сприйняття», - пише артистка під фото і додає:

«Насправді ідеальних людей в природі просто не існує. Краса - це магніт, який притягує погляди, думки, емоції і… чоловіків. Головне тільки, щоб чоловіків красивих душею, в першу чергу! Згодні?».

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Як повідомляла Politeka, экс-солістка ВІА-Гри показала себе без макіяжу.

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