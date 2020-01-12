Світова знаменитість Кім Кардашян показала відвертий домашній знімок

На фото шанувальники прославленої американки вірменського походження виділили одразу кілька важливих акцентів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Крім того, що Кім засвітила свої принади в нижній білизні - чорному спортивному топі, вона ще показала своїх молодших дітей:

"Flashback", - підписала знаменитість свій знімок і, ймовірно, мала на увазі щось на кшталт "спогади", в значенні минулого часу, але пам'ятних подій.

39-річна зірка реаліті-шоу свій домашній образ розбавила практично повною відсутністю макіяжу, а також підібрала волосся в стильну зачіску.

Раніше знаменитість неодноразово говорила журналістам - що її діти - найголовніше багатство в її житті. Так на вищезгаданому фото є наймолодший з подружжя Кардашьян-Уест син Псалом Уест, а також старший син пари Сейнт Уест. Також у знаменитості виховують двох дочок.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян здивувала шанувальників архівних кадром. Фото з юності американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

Незвичне фото для зірки зібрало більше 3,2 мільйонів лайків і тисячі коментарів за одну добу. Багатьох умилила юна Кім Кардашьян, яка ще не встигла зробити пластику на вилицях, талії, сідниць, не збільшила груди і не виправила ніс.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.