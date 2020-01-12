Мировая знаменитость Ким Кардашьян показала откровенный домашний снимок

На фото поклонники прославленной американки армянского происхождения выделили сразу несколько важных акцентов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Кроме того, что Ким засветила свои прелести в нижнем белье - черном спортивном топе, она еще показала своих младших детей:

"Flashback", - подписала знаменитость свой снимок и, вероятно, имела ввиду что-то вроде "воспоминания", в значении прошедшего времени, но памятных событий.

39-летняя звезда реалити-шоу свой домашний образ разбавила практически полным отсутствием макияжа, а также подобрала волосы в стильную прическу.

Ранее знаменитость неоднократно говорила журналистам - что ее дети - самое главное богатство в ее жизни. Так на вышеупомянутом фото присутсвуют самый младший из четы Кардашьян-Уэст сын Псалом Уэст, а также старший сын пары Сейнт Уэст. Также у знаменитости воспитывают и двоих дочерей.

Напомним, ранее Ким Кардашьян удивила поклонников архивным кадром. Фото из юности американская селебрити опубликовала на своей странице в соцсети.

Непривычное фото для звезды собрало более 3,2 миллионов лайков и тысячи комментариев за одни сутки. Многих умилила юная Ким Кардашьян, которая еще не успела сделать пластику на скулах, талии, попе, не увеличила грудь и не исправила нос.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.