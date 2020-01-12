Пышногруда знаменитість покрасувалася в дивовижної краси місці

Жіночна брюнетка Вікторія Крута - донька знаменитого російського музиканта Ігоря Крутого - продемонструвала публіці яскравий образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Вікторії.

Так на новому опублікованому фото знаменитість красується у водолазці і блискучій спідниці-олівці. Своє волосся Вікторія частково підібрала в хвостик - актуальне нині укладання, також зірка мережі віддала перевагу класичному взуттю чорного кольору на підборах.

На фото дочка Крутого посміхається і дивиться прямо в об'єктив камери. Шанувальники відзначають, що такий стриманий і разом з тим яскравий образ - дуже личить артистці.

Більше того, Вікторія позувала в дивовижної краси місці - чи то хол курортного готелю, чи то якийсь виставковий центр...

Раніше знаменитість показалася у яскравому міні.

Фігуриста брюнетка Вікторія Крута розташувалася на тлі святкових вогнів - у смарагдовій "сяючій" міні-сукні. Жінка виглядала чудово, щоправда, деякі її прихильники зазначили, що, можливо, такий сміливий наряд - це трохи забагато для таких пишні форм, як у Вікторії.

Інші зазначили, що платтячко на Вікторії сиділо відмінно і видно її жіночну фігуру, що не може не радувати.

Волосся знаменитість розпустила, знімок вийшов типовим новорічним, разом з тим - дуже яскравим і таким, що привертає увагу.

Підписники відреагували на такий кадр і ракурс, як ми вже зазначили, неоднозначно, пишуть, що дама, цитуємо: "вау, яка хороша", і щоб "не зловживала такими коротенькими нарядами".

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