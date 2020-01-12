Пышногруда знаменитость покрасовалась в удивительной красоты местечке

Женственная брюнетка Виктория Крутая - дочь знаменитого российского музыканта Игоря Крутого - продемонстрировала публике яркий образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Виктории.

Так на новом опубликованном фото знаменитость красуется в водолазке и блестящей юбке-карандаше. Свои волосы Виктория частично подобрала в хвостик - актуальная ныне укладка, также звезда сети предпочла классическую обувь черного цвета на каблуке.

На фото дочь Крутого улыбается и смотрит прямо в объектив камеры. Поклонники отмечают, что такой сдержанный, и вместе с тем яркий образ - очень идет артистке.

Более того, Виктория позировала в удивительной красоты месте - то ли холл курортного отеля, то ли какой-то выставочный центр...

Ранее знаменитость показалась в ярком мини.

Фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.

Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.

Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.

Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".

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