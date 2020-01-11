Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне признания Ираном вины в крушении Боинга 737 авиакомпании МАУ под Тегераном

Вечером в субботу, 11 января, президент Украины выступил с видеообращением к гражданам по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны», - заявил президент.

Gepostet von Володимир Зеленський am Samstag, 11. Januar 2020

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