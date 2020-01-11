Модель перевершила сама себе!

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала неймовірні обсяги в сукні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, дівчина вирішила показати неймовірно великі обсяги в білому платті без білизни, виставивши напоказ соковиті принади.

Уточнимо, що шанувальники моделі не змогли висловити слова захоплення – відвертий знімок Омович викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку знають як українську Кардашьян завдяки її бездоганним формами,вміє зачепити мільйони сердець.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим роликом, в якому приміряє відразу кілька образів.

Спочатку вона з'явилася в костюмі, що складається з піджака, спідниці-міді і блузі ніжно-рожевого відтінку. Потім в худі насиченого рожевого кольору з цікавим принтом, білих вузьких штанях і сріблястою дутій куртці.

Після цього Олена похизувалася в чорних шкіряних штанях, темному худі і світлої дутій куртці.

Також красуня показала себе в синьому костюмі з широкими брюками і сорочкою, а наостанок приголомшила спокусливим міні-сукнею сріблястого кольору, яка одягла на голе тіло. Відкрита спина стала родзинкою цього наряду.

Дівчина покрутилася перед об'єктивом, відкриваючи погляду прихильників ідеальні форми.

"1/2/3/4/5?🤔 Я знаю, Ви любите вибирати кращий спосіб💔 У дівчини повинні бути наряди на всі випадки життя ) І класика, і спорт, і сексуальнішим для побачення з коханим😉 Голосуйте за кращий на ваш погляд, а я вважатиму в коментах, який з них більше сподобався більшості)", - підписала ролик Омович.

Шанувальники засипали модель компліментами і своїми міркуваннями з приводу побаченого.

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