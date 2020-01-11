Модель превзошла сама себя!

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала невероятные объемы в платье без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, девушка решила показать невероятно большие объемы в белом платье без белья, выставив напоказ сочные прелести.

Уточним, что поклонники модели не смогли высказать слова восхищения – откровенный снимок Омович выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую знают как украинскую Кардашьян благодаря ее безупречным формам,умеет зацепить миллионы сердец.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим роликом, в котором примеряет сразу несколько образов.

Вначале она появилась в костюме, состоящем из пиджака, юбки-миди и блузе нежно-розового оттенка. Затем в худи насыщенного розового цвета с забавным принтом, белых узких штанах и серебристой дутой курточке.

После этого Алена пощеголяла в кожаных черных штанах, темном худи и светлой дутой курточке.

Также красавица показала себя в синем костюме с широкими брюками и рубашкой, а напоследок огорошила соблазнительным мини-платьем серебристого цвета, которое надела на голое тело. Открытая спина стала изюминкой этого наряда.

Девушка покрутилась перед объективом, открывая взору поклонников идеальные формы.

"1/2/3/4/5?🤔 Я знаю Вы любите выбирать лучший образ💔 У девушки должны быть наряды на все случаи жизни ) И классика, и спорт и посексуальнее для свидания с любимым😉 Голосуйте за лучший на ваш взгляд, а я посчитаю в комментах, какой из них больше понравился большинству)", - подписала ролик Омович.

Поклонники засыпали модель комплиментами и своими соображениями по поводу увиденного.

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