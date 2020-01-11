В Ірані на мітингу пам'яті жертв аварії українського Боїнга почалися сутички протестувальників з поліцією

Увечері в суботу, 11 січня, в Ірані спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як їх уряд визнав, що український Боїнг-737, на борту якого перебувало 176 осіб, 8 січня був збитий під Тегераном іранською ракетою. Більшість пасажирів літака були іранцями, і зараз жителі країни вимагають жорсткого покарання для її керівництва.

Люди викрикують антиурядові гасла і скандують: «Безсоромний», «Смерть диктатору!». На тлі загостреної обстановки почалися сутички протестувальників та поліції.

Відповідні відео опублікував у Твіттер користувач Babak Taghvaee. Він також повідомив, що іранська поліція «жорстоко атакує і пригнічує» протест, в якому беруть участь студенти. З'явилася інформація про те, що сили безпеки Ірану відкрили вогонь по демонстрантах перед Університетом Аміра Кабіра. Також повідомляється, що правоохоронці застосували проти людей сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Тегерані, перед університетом імені Аміра Кабіра масово почали збиратися люди. Більшість з них голосно скандують: "Відставки не достатньо, нам потрібно правосуддя", «Нам потрібна справедливість», «Геть диктатора».

Парламент Ірану в закритому режимі проведе 12 січня засідання у катастрофу українського літака.

Нагадаємо, що Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх через "людський фактор". Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Іранці стверджують, що літак сплутали з ворожою мішенню після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами.

#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.

Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Один доказ пояснив все».

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