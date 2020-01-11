В Ірані на мітингу пам'яті жертв аварії українського Боїнга почалися сутички протестувальників з поліцією
Увечері в суботу, 11 січня, в Ірані спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як їх уряд визнав, що український Боїнг-737, на борту якого перебувало 176 осіб, 8 січня був збитий під Тегераном іранською ракетою. Більшість пасажирів літака були іранцями, і зараз жителі країни вимагають жорсткого покарання для її керівництва.
Люди викрикують антиурядові гасла і скандують: «Безсоромний», «Смерть диктатору!». На тлі загостреної обстановки почалися сутички протестувальників та поліції.
Відповідні відео опублікував у Твіттер користувач Babak Taghvaee. Він також повідомив, що іранська поліція «жорстоко атакує і пригнічує» протест, в якому беруть участь студенти. З'явилася інформація про те, що сили безпеки Ірану відкрили вогонь по демонстрантах перед Університетом Аміра Кабіра. Також повідомляється, що правоохоронці застосували проти людей сльозогінний газ.
Кухар з "Танців з зірками" покружляла апетитними "персиками", забувши про білизну: "Принцеса"
Могилевська, Лобода і Брежнєва роздяглися заради пікантної фотосесії: тільки для дорослих
Пугачова і Галкін приголомшили новим виходом з дітьми: "Боже, оце так сімейка!"
Кравець не стрималася і накинулася на повних людей, скандальне відео вже в мережі: "Закрийте роти..."
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Тегерані, перед університетом імені Аміра Кабіра масово почали збиратися люди. Більшість з них голосно скандують: "Відставки не достатньо, нам потрібно правосуддя", «Нам потрібна справедливість», «Геть диктатора».
Парламент Ірану в закритому режимі проведе 12 січня засідання у катастрофу українського літака.
Нагадаємо, що Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх через "людський фактор". Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.
Іранці стверджують, що літак сплутали з ворожою мішенню після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами.
Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.
Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Один доказ пояснив все».
Також Politeka писала, що у Зеленського показали, що залишилося від українського "Боїнга".