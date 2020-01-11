В Иране на митинге памяти жертв крушения украинского Боинга начались столкновения протестующих с полицией

Вечером в субботу, 11 января, в Иране вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как их правительство признало, что украинский Боинг 737, на борту которого находилось 176 человек, 8 января был сбит под Тегераном иранской ракетой. Большинство пассажиров самолета были иранцами, и сейчас жители страны требуют жесткого наказания для ее руководства.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и скандируют: «Бесстыдник», «Смерть диктатор!». На фоне накалившейся обстановки начались столкновения протестующих и полиции.

Соответствующие видео опубликовал в Твиттер пользователь Babak Taghvaee. Он также сообщил, что иранская полиция «жестоко атакует и подавляет» протест, в котором участвуют студенты. Появилась информация о том, что силы безопасности Ирана открыли огонь по демонстрантам перед Университетом Амира Кабира. Также сообщается, что правоохранители применили против людей слезоточивый газ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тегеране, перед университетом имени Амира Кабира массово начали собираться люди. Большинство из них громко скандируют: "Отставки не достаточно, нам нужно правосудие", «Нам нужна справедливость», «Долой диктатора».

Парламент Ирана в закрытом режиме проведет 12 января заседание по катастрофе украинского самолета.

Напомним, что Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Иранцы утверждают, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.

#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.

Как сообщала Politeka, последние секунды жизни пассажиров рокового рейса в Иране: «Одна улика объяснила все».

Также Politeka писала, что у Зеленского показали, что осталось от украинского "Боинга".