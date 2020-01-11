В Иране на митинге памяти жертв крушения украинского Боинга начались столкновения протестующих с полицией
Вечером в субботу, 11 января, в Иране вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как их правительство признало, что украинский Боинг 737, на борту которого находилось 176 человек, 8 января был сбит под Тегераном иранской ракетой. Большинство пассажиров самолета были иранцами, и сейчас жители страны требуют жесткого наказания для ее руководства.
Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и скандируют: «Бесстыдник», «Смерть диктатор!». На фоне накалившейся обстановки начались столкновения протестующих и полиции.
Соответствующие видео опубликовал в Твиттер пользователь Babak Taghvaee. Он также сообщил, что иранская полиция «жестоко атакует и подавляет» протест, в котором участвуют студенты. Появилась информация о том, что силы безопасности Ирана открыли огонь по демонстрантам перед Университетом Амира Кабира. Также сообщается, что правоохранители применили против людей слезоточивый газ.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в Тегеране, перед университетом имени Амира Кабира массово начали собираться люди. Большинство из них громко скандируют: "Отставки не достаточно, нам нужно правосудие", «Нам нужна справедливость», «Долой диктатора».
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Напомним, что Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.
Иранцы утверждают, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.
Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.
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