Зірковий тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Узєлкова продемонстіровала фігуру в мереживній білизні

Марина Боржемская-Узєлкова зважилася на сміливу фотосесію в одній білизні. Так, вона опублікувала нові кадри на своїй сторінці в соцмережі instagram.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

«Вийти з зони комфорту, - ще то пригода, я вам скажу🙈💪 Навіть більше: для деяких це справжнє випробування. Я не виняток. Приміряти нові сміливі образи для фотосесій, - теж потрібно набратися хоробрості👆Але, я давно хотіла спробувати такий лук і я переборола свої сумніви і страхи! Пропоную вам зробити теж🔥 Геть невпевненість, сором'язливість і страх!», – заявила вона в мережі.

На фото вона позує напівбоком в розкішному мереживній білизні з сіткою. На плечі артистка накинула картату сорочку.

В коментарях багато відзначили, що їй дуже красиво в такому образі.

«Красиво», «Кращий приклад для всіх нас !!! Мариночка ти чарівна !!», «Краса», «

Марина, ну нарешті ти зважилася! ти прекрасна, чарівна, чудова! жіноче тіло, це ж чудово! краса!», «Марина ви велика розумниця ,гарна фігура», «Ти кр"асивая дівчина», «Шикарна жінка», Богиня краси😍👏❤️🔥», «Спортивна, витонченість і жіночність - це особливий шарм і краса!)», – відзначили в соцмережі.

Нагадаємо, що взимку минулого року тренер проекту «Зважені та щасливі», зовсім нещодавно приголомшила шанувальників новиною, що їх шлюб в В'ячеславом Узєлковим дав тріщину, як вже почала створювати іншу холостяцьке життя і під іншим ім'ям. Про це вона розповіла шанувальникам у своєму акаунті Instagram. А ще заінтригувала несподіваним визнанням.

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