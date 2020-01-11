В Ірані почався бунт після авіакастрофи українського боїнга

Про це пише Politeka.net з посиланням на соцмережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В Ірані після заяви по збитому українському літаку тепер неспокійно. Літак український, але більшість загиблих в ньому були іранцями. Люди протестують в Тегерані навпроти університету Аміра Кабіра і скандують: «Геть диктатора».

В Тегерані, перед університетом імені Аміра Кабіра масово почали збиратися люди. Більшість з них голосно скандують: "Відставки не достатньо, нам потрібно правосуддя", «Нам потрібна справедливість».

"У другій половині дня кілька студентів Тегеранського університету оплакували авіакатастрофу запалюванням свічок в кампусі академії повітряного мистецтва і збирали фотографії пассажирова польоту. Студенти Тегеранського університету сумують про катастрофу українського літака. У другій половині дня ряд студентів Тегеранського університету оплакували пасажирів рейсу Тегеран-Київ, прибравши фотографії університетського кампусу образотворчих мистецтв і встановивши фотографії пасажирів польоту...", - пишуть в мережі.

"Поминання жертв знищення українського літака", - зазначили в твіттері, прикріпивши фото і відео.

Парламент Ірану в закритому режимі проведе 12 січня засідання у катастрофу українського літака.

Нагадаємо, що Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Іранці стверджують, що літак сплутали з ворожою метою після того, як вона повернула у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно з збройними силами.

Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.

Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Одна доказ пояснила все».

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