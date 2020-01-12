Экс-ангел Victoria’s Secret Хайди Клум показала одну из самых своих знаменитых и красивых частей тела

Звезда мировых подиумов решила прихвастнуть своими длинными ножками, но, похоже, даже немного перестаралась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом снимке артистка предстала в экстремальном-мини платье - Хайди вся блестела, словно новогодняя елка. Знаменитость забросила ноги на диванчик и уверенно смотрит в камеру.

Образ дополнил яркий макияж - напомним, Клум уже 46, но немка не перестает удивлять публику - прекрасная фигура, постаревшее, но все же не утратившее былой привлекательности лицо, активный образ жизни, молодой супруг.

Поклонники такую Хайди просто обожают - в комментариях под постом пишут о том, что помнят красавицу еще со времен ее выходов на подиум шоу Victoria’s Secret, и что тогда, что сейчас - манекенщица безупречна. Но не всем Хайди кажется такой очаровашкой - некоторые упрекают ее за отчаянные попытки продемонстрировать свое тело без одежды, дабы ухватить "остатки былой славы" и омолодиться, есть и такие, которые ей советуют немного прикрыться, потому как на фото видны ее трусики.

Также ранее на содном из своих фото 46-летняя немка предстала полуобнаженной. Женщина в джинсах, отвернулась от фотографа. Видно, что у модели полностью голая грудь. Завершают такой образ лишь босоножки на шпильке. Клум кому-то ярко улыбается, при этом у ее ног находится мужчина.

Раньше модель показала себя в лучшие годы. Хотя, точно никто не может сказать – когда звездная манекенщица выглядела лучше – в молодости на самом пике своей головокружительной карьеры или же сейчас – когда она уже в который раз вышла замуж за молодого красавчика и во всю продолжается резвиться с друзьями, работать, словом, живет полной жизнью.

На старом-новом опубликованном фото Хайди показала свои женственные формы и стройную фигуру в целом. Показала, в частности, частично и грудь без белья. В белом «рокерском» топе, с оголенным животом, стильной стрижкой – поразила публику в сети, поклонники узнали молодую и прерасную Хайди Клум на фото.

Напомним, ангел Victoria’s Secret удивила фигурой

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