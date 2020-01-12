38-річна Брітні Спірс шокувала шанувальників плоским животом і татуюваннями в зоні бікіні

Американська співачка Брітні Спірс заявила в соцмережі, що готова до весни, відвертим фото в купальнику. Так, вона продемонстіровала подтянувшуюся фігуру і плоский живіт, а також засвітила свої інтимні татуювання, повідомляє Рoliteka.net.

«Не можу дочекатися весну!», – багатозначно вона підписала знімок.

Поп-зірка готується до виходу на сцену у новому шоу і підтримує хорошу фізичну форму. На фотографії вона трохи спустила трусики, продемонстрував фоловерам у соцмережі свої тату в зоні бікіні. Її міні-бікіні ледве прикриває груди. Також зірка підкреслила шию білим чокером, а очі густо нафарбувала чорними тінями. Вона розпустила волосся, але не вкладала. Також на проделе волосся видно чорне волосся відросло.

У соцмережі не тільки захоплюються фігурою Брітні, але і висловлюють побоювання з приводу її морального здоров'я:

«Я люблю Брітні, і її музика знакова. Але з роками я помічаю тривожну річ в її очах. Вони здаються порожніми, ніби немає вирази. Її обличчя посміхається на фотографіях, але очі завжди залишаються незмінними. Дивитися на це щиро несамовито ... В моєму коментарі немає нічого ганебного, це справжнє занепокоєння, тому що я люблю її як людину і художника. Для мене очі - це душа, і я тільки спочатку дивлюся в очі людям, щоб побачити, які вони є ...», «Брітні, де твоя команда візажистів та перукарів? 😭» насправді, вам потрібно поліпшити свій зовнішній вигляд. Щось пішло не так, і це очевидно».

Нагадаємо, що популярна американська співачка Брітні Спірс показала в мережі свої принади в тонкому купальнику. На відео зірка без одягу, в одному лише бікіні, продемонструвала фігуру. Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику.

https://www.instagram.com/p/B61cx09ANlk/

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

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