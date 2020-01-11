Знаменита співачка Дженніфер Лопез не перестає дивувати публіку

Артистка в свої вже не зовсім молоді роки вирішила одягнутися у дуже екстравагантний костючик. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої Джей Ло.

Так на новому опублікованому знімку дама позує чи то в шкіряному, чи то в латексному литому темному костюмі - волосся зірка підібрала вгору, погляд "хижачки" - зоряна красуня у своєму репертуарі.

Як відомо, Дженніфер Лопез не багато, не мало 50 років, але при цьому вона в черговий раз зібралася заміж, виховує дітей, виступає і взагалі - продовжує вести активний спосіб життя.

Незважаючи на те, що сліди віку на обличчі вже не приховаєш ніякими "прийомчиками" - ні макіяжем, ні пластикою - тіло, фігура артистки залишається предметом заздрощів багатьох, навіть молодих красунь Голлівуду.

Нагадаємо, раніше 50-річна американська співачка розгулювала вулицях Майамі без нижньої білизни.

Зірка вирушила в спортзал у пікантному вбранні. Дженніфер вдягла ультракороткий світшот вільного крою. Через тонку тканину просвічувалися соски зірки. І це не дивно, адже Лопес не одягла бюстгальтер. Цей факт не вислизнув від "орлиних очей папараці.

А облягаючі світло-рожеві блискучі легенсы підкреслювали її розкішні, соковиті сідниці. Волосся Дженніфер зачесала у свій фірмовий високий хвіст.

Ще раніше зірка позувала для видання GQ, визнав його Людиною року. Фото з'явилися на офіційній сторінці журналу в Instagram.

Зазначимо, звання «Людина року» Лопес присудили за загальний внесок у світову поп-культуру як в області естради, так і кіно. Зокрема, про свою кар'єру актриси Джей Ло розповіла в свіжому інтерв'ю. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз)

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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