Знаменитая певица Дженнифер Лопез не перестает удивлять публику

Артистка в свои уже не совсем молодые годы решила облачиться в очень экстравагантный костючик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой Джей Ло.

Так на новом опубликованном снимке дама позирует то ли в кожаном, то ли в латексном литом темном костюме - волосы звезда подобрала вверх, взгляд "хищницы" - звездная красавица в своем репертуаре.

Как известно, Дженнифер Лопез не много, не мало 50 лет, но при этом она в очередной раз собралась замуж, воспитывает детей, выступает и вообще - продолжает вести активный образ жизни.

Несмотря на то, что следы возраста на лице уже не скроешь никакими "приемчиками" - ни макияжем, ни пластикой - тело, фигура артистки еще остается предметом зависти многих, даже молодых красоток Голливуда.

Напомним, ранее 50-летняя аАмериканская певица разгуливала по улицам Майами без нижнего белья.

Звезда отправилась в спортзал в пикантном наряде. Дженнифер надела ультракороткий свитшот свободного кроя. Через тонкую ткань просвечивались соски звезды. И это не удивительно, ведь Лопес не одела бюстгалтер. Этот факт не ускользнул от "орлиных" глаз папарацци.

А облегающие светло-розовые блестящие легенсы подчеркивали ее роскошные, сочные ягодицы. Волосы Дженнифер зачесала в свой фирменный высокий хвост.

Еще раньше, звезда позировала для издания GQ, признавшего ее Человеком года. Фото появились на официальной странице журнала в Instagram. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Отметим, звание «Человек года» Лопес присудили за общий вклад в мировую поп-культуру как в области эстрады, так и кино. В частности, о своей карьере актрисы Джей Ло рассказала в свежем интервью.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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