Без стаканчика з гарячливим або освіжаючим, схоже, не обійшлося...

Міс Україна 2018 показала ефектний кадр з відпочинку, особливої пікантності якому надав той факт, що модель красувалася без білизни

Дуже яскрава, хоч і чорна, за своєю формою суконька на Леонілі Гузь виглядала чудово. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

Новий знімок у сукні зі шнурівкою і бахрамою дуже сподобався фоловерам моделі. Артиска розташувалася на сходах - поруч стояв стаканчиек з якимось напоєм, Леоніла спустила куртку з плечей і засвітила свої спокусливі стегна. Деяким її фанам навіть здалося, що знаменитість позує без білизни.

Своє розкішні довге волосся знаменитість розпустила і дуже призивно, вважають одні, інші - дуже гордовито дивилася прямо в об'єктив камери.

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

Так як Леоніла Гузь ще молода - до речі згадати й про те, що дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, почала зустрічатися з хлопцем, який не подобається її батькам.

Відомо, що починаюча модель 18-річна Кайя закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном, який старший за неї на вісім років.

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