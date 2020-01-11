Міс Україна 2018 показала ефектний кадр з відпочинку, особливої пікантності якому надав той факт, що модель красувалася без білизни
Дуже яскрава, хоч і чорна, за своєю формою суконька на Леонілі Гузь виглядала чудово. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.
Новий знімок у сукні зі шнурівкою і бахрамою дуже сподобався фоловерам моделі. Артиска розташувалася на сходах - поруч стояв стаканчиек з якимось напоєм, Леоніла спустила куртку з плечей і засвітила свої спокусливі стегна. Деяким її фанам навіть здалося, що знаменитість позує без білизни.
Своє розкішні довге волосся знаменитість розпустила і дуже призивно, вважають одні, інші - дуже гордовито дивилася прямо в об'єктив камери.
Іран визнав, що літак МАУ збила їхня ракета: «Цілком випадково», подробиці
Кухар з "Танців з зірками" покружляла апетитними "персиками", забувши про білизну: "Принцеса"
Кравець не стрималася і накинулася на повних людей, скандальне відео вже в мережі: "Закрийте роти..."
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.
Так як Леоніла Гузь ще молода - до речі згадати й про те, що дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, почала зустрічатися з хлопцем, який не подобається її батькам.
Відомо, що починаюча модель 18-річна Кайя закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном, який старший за неї на вісім років.
Нагадаємо, спокуслива Міс Україна роздяглася і розставила ноги на камеру
А ще Politeka писала, що Міс Україна в жаркій позі без одягу звела з розуму чоловіків
Також Politeka повідомляла, що спокуслива Міс Україна в білому білизна подратувала чоловіків