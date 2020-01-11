Без стаканчика с горячительным или освежающим, похоже, не обошлось...

Мисс Украина 2018 показала эффектный кадр с отдыха, особенной пикантности которому придал тот факт, что модель красовалась без белья

Очень яркое, хоть и черное, по своей форме платьице на Леониле Гузь смотрелось превосходно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

Новый снимок в платье со шнуровкой и бахрамой очень понравился фолловерам модели. Артиска расположилась на лестнице - рядом стоял стаканчик с каким-то напитком, Леонила приспустила куртку с плеч и засветила свои обольстительные бедра. Некоторым ее фанам даже показалось, что знаменитость позирует без белья.

Свои роскошные длинные волосы знаменитость распустила и очень призывно, считают одни, другие - очень надменно смотрела прямо в объектив камеры.

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

Так как Леонила Гузь еще молода - кстати будет вспомнить и о том, что дочь известной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, начала встречаться с парнем, который не нравится ее родителям.

Известно, что начинающая модель 18-летняя Кайя закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном, который старше ее на восемь лет.

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