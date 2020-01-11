Ефектні кадри Анни Семенович з новорічних канікул не залишили публіку у мережі байдужою

Як і половина планети, знаменитості - у першу чергу - російська виконавиця помчала відпочивати за кордон. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на нових опублікованих кадрах, володарка видатних форм вирішила показати практично ідеальний ранок і покрасувалася на тлі краси природи.

Нехай і без макіяжу, в чорній майці і схоже, що в плетеному костюмчику-накидці - співачка виглядала дуже непогано. Шанувальники відзначили, що на відпочинку Семенович просто розцвіла, та й і про те, що на Сейшелах - будь-хто розквітне та покращає.

Дехто з фанів побажали артистці сонячної погоди в райському куточку світу, щоб окрім фото перед дощем, були ще й сонячні знімки з пляжу.

Раніше Анна Семенович показалася на новорічній, свого роду, листівці. Здається, що на фото артистка повністю роздягнена і тільки грайлива шапочка на голові, босоніжки на ногах і величезний подарунок, як предмет, яким Семенович прикрила свої пишні груди - це і все з одягу на ній. Чи так це насправді? Невідомо. Можливо, співачка просто використала популярний додаток, де на будь-яке своє звичайне фото можна "накласти" святкову рамку і такого роду "декорації". А можливо, виконавиця дійсно сфотографувалася роздягненою або у білизні. Як мінімум, коротенька суконька тілесного кольору на ній могла бути.

Як би там не було, спокуслива "місіс Клаус" дуже порадувала шанувальників - новорічна тематика, як і різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудій артистці.

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