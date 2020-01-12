Зірка мережі Демі Роуз, яку називають новою Кім Кардашьян, показала як релаксує

Фігуриста британка наскільки "привчила" публіку до відвертих публікацій і частим, що шанувальники буквально чергують на її сторінці в соцмережі і пишуть їй "коли ж буде нова порція?". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на нових опублікованих фото зазвичай роздягнена Роуз постала в ледве видимому світлому купальнику. Демі ефектно розпласталася на широкому лежаку, пише, що вона "в джунглях і релаксує на повну".

Зірка мережі так зігнулась у провокуючій позі, що багато з представників протилежної їй статі буквально присвистували в коментарях від захвату. "Жінкам на заздрість, чоловікам задоволення" - саме так висловився один із фанів знаменитості в мережі.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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