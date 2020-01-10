Відома українська співачка Надія Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло" показала фото в кашкеті

На знімку Дорофєєва позує в кофтині з відкритими плечима. Руками Надя тримає волосся, а на голову наділа поліцейську кашкет. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити яскраве фото, як і написати коментарі. Воно було опубліковано у Сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва посвітила фігурою в шкіряному одязі перед Позитивом.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

цього разу співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в похмурому блискучому цибулі разом з колегою Олексієм Завгороднім.

Так, Дорофєєва позує в зухвалій чорної напівпрозорої кофті, поверх якої помітний шкіряний желет, а також блискучі штани з широкою штаниною. Надя стояла в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнювати образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем.

Повідомлялося, що Дорофєєва приголомшила фігурою після новорічних свят.

На фото Дорофєєва у вільному плаття позує на тлі інших речей. Надя показала мову і тримає однією рукою за волосся.

Відповіла на пост відома українська співачка Джамала:

"Яке плаття , здається мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є, їла його на один день , а думаю про нього постійно".

Фанати також почали коментувати фото:

"Краща", "Наша красуня", "стиль", "Моделька наша", "Ну куди ж без олів'є. Я вже зжерла цілу миску", "Мене теж воно не відпускає", "Боже, яка гарна", "Наша зайчик", "Надя, вистачить їсти".

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