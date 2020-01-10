Известная украинская певица Надежда Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" показала фото в фуражке

На снимке Дорофеева позирует в кофточке с открытыми плечами. Руками Надя держит волосы, а на голову надела полицейскую фуражку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить яркое фото, как и написать комментарии. Оно было опубликовано в Сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Дорофеева посветила фигурой в кожаной одежде перед Позитивом.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

В этот раз певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в мрачном блестящем луке вместе с коллегой Алексеем Завгородним.

Так, Дорофеева позирует в дерзкой черной полупрозрачной кофте, поверх которой заметен кожаный желет, а также блестящие брюки с широкой штаниной. Надя стояла в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнять образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем.

Сообщалось, что Дорофеева ошарашила фигурой после новогодних праздников.

На фото Дорофеева в свободном платье позирует на фоне других вещей. Надя показала язык и держит одной рукой за волосы.

Ответила на пост известная украинская певица Джамала:

"Какое платье , кажется мне такое надо. И меня не отпускает Оливье, ела его один день , а думаю о нем постоянно".

Фанаты также начали комментировать фото:

"Лучшая", "Наша красотка", "стиль", "Моделька наша", "Ну куда же без оливье. Я уже сожрала целую миску", "Меня тоже оно не отпускает", "Боже, какая красивая", "Наша зайка", "Надя, хватит кушать".

Напомним, Дорофеева раскрыла свои самые интимные секреты

А еще Politeka писала, что Дорофеева пошалила вместе с коллегой в дерзком наряде

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