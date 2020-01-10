Екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова запалила на відпочинку

"Запалила", прямо сказати, своєрідно - не танцювала, співала чи гуляла з чоловіками, ні, всього лише лежала в ліжку, але як лежала... Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість ніжиться в ліжку, при цьому видно її груди - шанувальники виконавиці припустили, що та, повністю роздяглася і лише трохи "сховалася" за білими простирадлами.

Але навіть абсолютно приголомшливе тіло зірки мережі ніщо в порівнянні з тим мальовничим заходом, на тлі якого вона позувала. Артистка багатьох у засніженій Росії подратувала своїм спекотним - в усіх сенсах цього слова - знімком.

Фани в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захоплення на адресу знаменитості, хтось навіть написав в коментарі, що співає Тетяна Котова "так собі, але виглядає просто неймовірно, красуня". Інші додали:

"Просто вау"

"Це щось неймовірне"

"Богиня"

Раніше у своєму ролику Тетяна Котова вирішила підсумувати всю ту корисну інформацію, яку вона надавала своїм шанувальникам протягом року - модницям про те, як стильно одягатися і продемонструвала в танці одні з найбільш актуальних луків сезону й передноворічного періоду.

У відео вбрання на будь-який смак, які грайлива артистка змінює в частку секунди і при цьому чудово пританцьовує, застигаючи в розбурхуючих свідомість багатьох чоловіків позах.

Один з луків особливо вдався: виконавиця знімала з себе спідницю, а потім так ефектно підняла ногу, закинувши одяг подалі, що прихильники почали сипати ще більшою кількістю знаків оклику і високими компліментами на адресу співачки.

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