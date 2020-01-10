Актриса популярного в Україні серіалу турецького виробництва "Величне століття" Мер'єм Узерлі посвітила своєю розкішною фігурою
Артистка отримала нагороду за свою акторську працю і до нагоди попозувала у вишуканому вбранні, пише Рoliteka.net.
Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.
Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.
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У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.
Раніше ми писали, що 36-річна німецько-турецька актриса опублікувала фото на своїй сторінці в мережі, викликавши новий ажіотаж серед шанувальників. А саме, недавнє перетворення артистки виявилося не черговим бажанням змінити імідж. Узерлі поділилася селфи з салону авто, де вона позує в окулярах, м'яких навушниках і шарфику.
Очевидно, у зірки почалися проблеми із зором, що й змусило надіти стильний аксесуар.
А ще раніше актриса опублікувала знімок, на якому позує разом з донькою.
На фотографії актриса і маленька Лара, якій в лютому виповниться шість років, дивляться в об'єктив камери і трохи кривляються. На дівчинці і артистці червоні светри або теплі сукні, а також грайливі обідки з бантами в колір.
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