Актриса популярного в Украине сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли посветила своей роскошной фигурой
Артистка получила награду за свои актерские труды и к случаю попозировала в изящном наряде, пишет Рoliteka.net.
Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.
Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.
Ким Кардашьян расслабилась дома и засветила лишнее на камеру: "ох, мама дорогая!"
Звезда «Квартала 95» засветила лишнее в экстремальном мини: «заводит с полуоборота»
Экс-солистка "Серебро" устроила жаркую фотосессию в ванной: "без одежды еще лучше"
Королева пошла по стопам Пугачевой и поразила видом в новом имидже: «все на одно лицо»
В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.
Ранее мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса опубликовала фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.
Очевидно, у звезды начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.
А еще раньше актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой.
На фотографии актриса и малышка Лара, которой в феврале исполнится шесть лет, смотрят в объектив камеры и немного кривляются. На девочке и артистке красные свитера или теплые платья, а также игривые ободки с бантами в цвет.
еще раньше,
Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики
А еще Politekaa писала, что звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье
Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" засветила грудь в эффектной фотосессии