Актриса популярного в Украине сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли посветила своей роскошной фигурой

Артистка получила награду за свои актерские труды и к случаю попозировала в изящном наряде, пишет Рoliteka.net.

Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.

Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.

В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.

Ранее мы писали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса опубликовала фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике.

Очевидно, у звезды начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.

А еще раньше актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой.

На фотографии актриса и малышка Лара, которой в феврале исполнится шесть лет, смотрят в объектив камеры и немного кривляются. На девочке и артистке красные свитера или теплые платья, а также игривые ободки с бантами в цвет.

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