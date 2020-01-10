Легенда Голлівуду показала всьому світові, що «є ще порох в порохівницях»

Довгонога серцеїдка – відома американська актриса стала жінкою року за версією популярного глянцю і, до нагоди, знялася у відвертій фотосесії

Про це пише Politeka.net з посиланням на YouTube-ролик з церемонії журналу GQ і ексклюзивні кадри Стоун, які зробив чоловічий глянець.

На церемонію нагородження від GQ артистка з'явилася у всеозброєнні – чорні панчохи або колготи, екстремальне міні, стильна укладка і значне декольте. Знаменитість дала інтерв'ю німецькому виданню. Розповіла актриса журналістами багато про що, зокрема сказала кілька слів про епізод з «Основний інстинкт», де вона ефектно перекидала ногу на ногу, зазначивши, що їй всі ці уточнення набридли:

«Я імпровізувала. Те, що сталося далі, здивувало мене. … Я відчувала себе комфортно».

Шерон також влучно висловилася про красу:

«Ми даємо людям нові форми краси і більшу різноманітність того, що є привабливим. Я думаю, це добре». До слова, шанувальники Шерон вважають, що її фігура не поступиться і 20-річним дівчатам.

у вже раніше згадуваній фотосесії для журналу зірка широко розвела ноги в кадрі, наряд – відвертий, чим тобі не сцена з легендарного кіно.

Раніше ми писали про те, що голлівудська актриса Шерон Стоун вперше з'явилася зі своїм 19-річним сином Роаном на світському заході. На цю подію звернули увагу майже всі західні таблоїди. Актриса в супроводі сина з'явилася на церемонії нагородження Harper Bazaar Awards. Торжество пройшло в Мадриді.

Варто відзначити, 61-річна Шерон Стоун стала обличчям обкладинки цього видання в цьому році.

Під час світського виходу актриса була одягнена в чорний брючний костюм, який є трендовим в цьому сезоні. Здавалося б класичний і непоказний наряд видався все ж екстравагантним завдяки масивному прикраси на плечі, яке нагадувало великий білий квітка з тканини. Образ Шерон Стоун завершила взуттям на високих підборах і елегантною зачіскою.

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