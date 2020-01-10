Легенда Голливуда показала всему миру – «есть еще порох в пороховницах»

Длинноногая сердцеедка – известнейшая американская актриса стала женщиной года по версии популярного глянца и, к случаю, снялась в откровенной фотосессии

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на YouTube-ролик из церемонии журнала GQ и эксклюзивные кадры Стоун, которые сделал мужской глянец.

На церемонию награждения от GQ артистка явилась во всеоружии – черные чулки или колготы, экстремальное мини, стильная укладка и внушительное декольте. Знаменитость дала интервью немецкому изданию. Рассказала актриса журналистами о многом, в частности сказала и несколько слов об эпизоде из «Основной инстинкт», где она эффектно перебрасывала ногу на ногу, отметив, что ей все эти уточнения надоели:

«Я импровизировала. То, что произошло дальше, удивило меня. … Я чувствовала себя комфортно».

Шэрон также метко высказалась о красоте:

«Мы даем людям новые формы красоты и большее разнообразие того, что привлекательно. Я думаю, это хорошо». К слову, поклонники Шерон считают, что ее фигура не уступит и 20-летним девушкам.

В уже ранее упоминаемой фотосессии для журнала звезда широко развела ноги в кадре, наряд – откровеннейший, чем тебе не сцена из легендарного кино.

Ранее мы писали о том, что голливудская актриса Шэрон Стоун впервые появилась со своим 19-летним сыном Роаном на светском мероприятии. На это событие обратили внимание почти все западные таблоиды. Актриса в сопровождении сына появилась на церемонии награждения Harper Bazaar Awards. Торжество прошло в Мадриде.

Стоит отметить, 61-летняя Шэрон Стоун стала лицом обложки этого издания в этом году.

Во время светского выхода актриса была одета в черный брючный костюм, который является трендовым в этом сезоне. Казалось бы классический и невзрачный наряд выдался все же экстравагантным благодаря массивному украшению на плече, которое напоминало большой белый цветок из ткани. Образ Шерон Стоун завершила обувью на высоких каблуках и элегантной прической.

Напомним, Шэрон Стоун закрутила роман со знаменитым итальянцем: яркие фото.

Как сообщала Politeka, Шерон Стоун устроила фотосессию без лифчика.

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