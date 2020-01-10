Співачка зізналася, що вона обожнює

39-річна російська співачка Анна Семенович похвалилася пишними формами, а заодно, розповіла, як вона обожнює кокоси

Артистка поділилася свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Семенович постала в купальнику, тримаючи ложку, в якій лежить щось желеподібне й біле. Зірка з явним задоволенням з'їла вміст ложки.

"Ось так виглядає кокосова м'якоть... Так смачно... Я обожнюю", - говорить вона в кадрі.

Анна мабуть відчуває просто райську насолоду від цього екзотичного фрукта, так як вона видає звуки "мммм" і навіть пританцьовує від гастрономічного задоволення.

Примітно, що дівчина з'явилася в кадрі без косметики зі злегка розпатланим волоссям. Раніше вона зізналася в Instagram, що не буде фарбуватися поки відпочиває на Сейшелах.

Співачка поділилася сонячними знімками, де вона на пляжі. Повне розслаблення, на думку Ані.

"Не фарбуюся, не причісуюсь , просто засмагаю 👍🏼 #відпочинок #кайф #море #сонце #пляж", - написала Семенович в соцмережі.

Коментуючі поставилися з гумором до бажання зірки "здичавіти". Більшість фоловерів пораділи за неї.

"🔥Чекаємо етапу - не одягаюся і не інстаграмлюсь😘приємного відпочинку"

"Ну і правильно. Відмінного відпочинку👍"

"Яка краса😍👍

Також ми розповідали, поки Аня летіла на Сейшели встигла похвалитися розкішним літаком. Вона влаштувала пікантну фотосесію прямо на борту. Дівчина з'явилася в чорній футболці і світло-сірих джинсах. Семенович посміхалася і мило кривлялась на камеру.

Вона запитала у шанувальників, яких знімків з відпочинку ті чекають від неї. Прозвучали варіанти з їжею. Тому, мабуть, співачка і стартувала з кокоса, про що ми писали вище.

"Тобі дуже дуже класно без косметики🔥"

"Не фіга се в тебе літак. 👍👍👍👍👍"

"Твоя краса – пекельна і райська одночасно. Ти грішна Єва і пристрасна чертовка. В твоїх очах вогонь і лід ніяк не поділять лідерство. 👌"

💙Їжууу!!! Їжу фоткайте! Я відмовилася від цукру - хоч порадію за інших 🎄❣️🎀щасливого польоту 😇"

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"