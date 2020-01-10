39-річна російська співачка Анна Семенович похвалилася пишними формами, а заодно, розповіла, як вона обожнює кокоси
Артистка поділилася свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Семенович постала в купальнику, тримаючи ложку, в якій лежить щось желеподібне й біле. Зірка з явним задоволенням з'їла вміст ложки.
"Ось так виглядає кокосова м'якоть... Так смачно... Я обожнюю", - говорить вона в кадрі.
Кравець не стрималася і накинулася на повних людей, скандальне відео вже в мережі: "Закрийте роти..."
Трагедія в Чорному морі: російський танкер протаранив корабель з людьми, є жертви
Зірка «Кварталу 95» засвітила зайве в екстремальному міні: «заводить з півоберту»
Безсоромна Волочкова випятила своє добро на дикому пляжі: "значні розміри"
Анна мабуть відчуває просто райську насолоду від цього екзотичного фрукта, так як вона видає звуки "мммм" і навіть пританцьовує від гастрономічного задоволення.
Примітно, що дівчина з'явилася в кадрі без косметики зі злегка розпатланим волоссям. Раніше вона зізналася в Instagram, що не буде фарбуватися поки відпочиває на Сейшелах.
Співачка поділилася сонячними знімками, де вона на пляжі. Повне розслаблення, на думку Ані.
"Не фарбуюся, не причісуюсь , просто засмагаю 👍🏼 #відпочинок #кайф #море #сонце #пляж", - написала Семенович в соцмережі.
Коментуючі поставилися з гумором до бажання зірки "здичавіти". Більшість фоловерів пораділи за неї.
"🔥Чекаємо етапу - не одягаюся і не інстаграмлюсь😘приємного відпочинку"
"Ну і правильно. Відмінного відпочинку👍"
"Яка краса😍👍
Також ми розповідали, поки Аня летіла на Сейшели встигла похвалитися розкішним літаком. Вона влаштувала пікантну фотосесію прямо на борту. Дівчина з'явилася в чорній футболці і світло-сірих джинсах. Семенович посміхалася і мило кривлялась на камеру.
Вона запитала у шанувальників, яких знімків з відпочинку ті чекають від неї. Прозвучали варіанти з їжею. Тому, мабуть, співачка і стартувала з кокоса, про що ми писали вище.
"Тобі дуже дуже класно без косметики🔥"
"Не фіга се в тебе літак. 👍👍👍👍👍"
"Твоя краса – пекельна і райська одночасно. Ти грішна Єва і пристрасна чертовка. В твоїх очах вогонь і лід ніяк не поділять лідерство. 👌"
💙Їжууу!!! Їжу фоткайте! Я відмовилася від цукру - хоч порадію за інших 🎄❣️🎀щасливого польоту 😇"
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"