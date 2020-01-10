Онука найвідомішого "Д'Артаньяна" радянського кінематографа Михайла Боярського Катерина позувала з коктейлем

Фігуриста блондинка, яка стає впізнаваною публічною персоною, Катерина Боярська продемонструвала свої очевидні переваги в зовнішності. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної міс Боярської.

Так на новому опублікованому фото, дівчина сидить в кафешці, в руках у неї, схоже, фруктовий коктейль або смузі, вона в актуального в цьому сезоні кольору водолазці, посміхається і дивиться прямо в объектив камери.

Фото вийшло атмосферним, "теплим", новорічно-різдвяним і навіть трохи романтичним. Цікаво, з ким саме відпочивала онука Михайла Боярського...

Як би там не було, знімок припав до смаку підписникам Катерини - ті в коментарях відзначили, що дівчина стає все кращою і кращою з кожним днем.

Раніше ми писали про те, що донька Михайла Боярського позувала, ймовірно, на пляжі, зі своїм чоловіком, також актором Максимом Матвєєвим. Актриса з'явилася на фото в купальнику, але її фігуру при цьому шанувальникам розглянути не вдалося - на знімку зіркова пара показала свої обличчя, і лише Максим - засвітив "трохи більше".

Єлизавета на фото красується без макіяжу - "голубки" на посміхаються на камеру, чоловік артистки пов'язав на голову хустку.



Шанувальники сім'ї обсипали її компліментами - пишуть, що Єлизавета Боярська однакова прекрасна, як з макіяжем, так і без нього.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

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