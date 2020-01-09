Супермодель Кендалл Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, опублікувала фото в негліже

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку моделі в Instagram.

Як відомо, 24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.

Так, на новому фото Кендалл позує в одних трусах і вільному топі. По всьому його зовнішньому вигляду можна визначити, що вона тільки що прокинулася і встала з ліжка. На тлі її можна побачити не застелене ліжко готелю. Спала модель в короткій пом'ятою футболці і спортивних трусиках, які вона натягнула до самої талії для фото.

Волосся моделі розпущені і розпатлане. Телефоном Дженнер затулила собі обличчя в дзеркалі, скоріше всього опухле після сну.

«Повертаюся до роботи», – вона підписала знімок.

У коментарях до фотографії користувачі відзначили, що вона дуже худа і красива. Інші ж съязвили, що не знали, що для роботи потрібно переодягатися в нижню білизну.

«Не знав, що робота вимагає нижня білизна», «ТОВ боооооже😻», «Мені потрібна ця робота.», «Занадто худа, йди щось з'їси», «Lol Б'юся об заклад, ти працюєш дуже старанно 😆», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що раніше супермодель поділилася в розділі Stories фото, де вона позує лежачи з левами, яке їй надіслали шанувальники. Так, на знімку користувачі мережі побачили у зовнішності моделі подібності з давньоєгипетської царицею і коханкою Юлія Цезаря.

Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.

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