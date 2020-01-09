Супермодель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, опубликовала фото в неглиже

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу модели в Instagram.

Как известно, 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Девушка, как и ее сестра Ким Кардашьян, прославилась съемками в семейном реалити-шоу и уже успела завоевать сердца людей по всему миру.

Так, на новом фото Кендалл позирует в одних трусах и свободном топе. По всему ее внешнему виду можно определить, что она только что проснулась и встала с кровати. На фоне ее можно увидеть не застеленную постель отеля. Спала модель в короткой помятой футболке и спортивных трусиках, которые она натянула до самой талии для фото.

Волосы модели распущены и растрепаны. Телефоном Дженнер заслонила себе лицо в зеркале, скорей всего опухшее после сна.

«Возвращаюсь к работе», – подписала она снимок.

В комментариях к фотографии пользователи отметили, что она очень худая и красивая. Другие же съязвили, что не знали, что для работы нужно переодеваться в нижнее белье.

«Не знал, что работа требует нижнее белье», «ООО боооооже😻», «Мне нужна эта работа.», «Слишком тощая, иди что-то съешь», «Lol Бьюсь об заклад, ты работаешь очень усердно 😆», – отметили в сети.

Напомним, что ранее супермодель поделилась в разделе Stories фото, где она позирует лежа со львами, которое ей прислали поклонники. Так, на снимке пользователи сети увидели во внешности модели сходства с древнеегипетской царицей и любовницей Юлия Цезаря.

Напомним, модель Кендалл Дженнер застали в неожиданном месте: фото красотки.

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