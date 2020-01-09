Демі Роуз, яку називають новою Кім Кардашьян з Туманного альбіону, показала, чим заслужила славу однієї з найбільш ефектних знаменитостей сучасності

Модель з ангельським личком і «диявольськи» спокусливою фігурою змусила спітніти всіх своїх шанувальників новим пікантним відео.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram блогерши Демі Роуз.

Роуз вирішила покататися на гойдалках над самим морем в Мексиці в місті Тулум, прибережному містом майя, вражаючим своєю красою. Так, інста-діва опублікувала в розділі сториз відео, на якому гойдається на дерев'яній дошці над водною гладдю повністю гола. Вона обертається до камери, засвітивши куточок своєї пишних грудей, потім розвертається до заходу і спостерігає за сонцем на горизонті, де небо зустрічається з морем. Шанувальникам же вона надала милуватися відразу всім: і її шикарною фігурою, оголеними сідницями, красивим заходом і неймовірною морським пейзажем.

Шкода, що шанувальники Роуз не змогли публічно прокоментувати публікацію британської зменшення фотографіях, адже в розділі Stories не можна коментувати особисті фото і відео.

Нагадаємо, що раніше опублікованих на фото зазвичай роздягнена Роуз, на подив багатьох з'явилася в сукні, але Демі не була б собою, якби фото не носило пікантний забарвлення. На знімках вона повернулася задом до об'єктива камери, тим самим показавши свою «апетитну» п'яту точку. Розміри і форми сідниць Роуз просто вражають: «такого в природі не буває» пишуть одні, «що за неймовірний буферок» - вигукують інші.

Варто відзначити, що вбралася пишногруда Демі в цей раз дуже яскраво – в буквальному сенсі в світле плаття, волосся розпустила, погляд – як зазвичай – з «закликом» до дії.

Зазначимо, що красуня має апетитною фігурою, яка може змусити серця багатьох чоловіків битися все частіше. Існують деякі недоброзичливці, початківці писати безліч коментарів в яких звинувачують Демі Роуз у використанні уколів краси, а також у тому, що дівчина постійний гість пластичних хірургів.

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