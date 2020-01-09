Анфіса Чехова поділилася затишним знімком біля каміна в одному халатику

42-річна російська телеведуча і актриса продовжує насолоджуватись відпочинком на французькому гірськолижному курорті Шамоні-Мон-Блан, куди вона вирушила зі своїм другом.

Як повідомляє Politeka, знаменитість опублікувала нове фото в своєму Instagram, на якому вона розслабляється перед каміном. На атмосферному кадрі Чехова задумливо сидить у кріслі-качалці, забравшись на нього з ногами. Пікантності фото додає той факт, що з одягу на ведучій тільки халат.

Свій пост Чехова супроводила новим віршем власного авторства. У ньому вона помірковує про пристрій нашого світу.

«Не ищи ничего постоянного в этом мире!

Неизменно лишь то, что сюда ты не раз вернешься!

Не ищи идеального в женщине, или мужчине,

В ожиданиях своих, как и прежде, ты ошибешься!», - пише зірка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати новий пост знаменитості.

«Відмінні рядки, чіпляють дуже душевно», «Як неймовірно красиво! обожнюю вірші», «Слова ідеальні», «Люблю ваші вірші, Анфіса!) Зачіпають мене», «А в білизні або в купальнику будуть фото?», «Виглядає дуже мило, розслаблено і так чудово красиво, насолоджуйся днем, Принцесо», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анфіса Чехова показала, як гріється в засніжених горах. Вона опублікувала відео, на якому плаває в купальні під відкритим небом. На кадрах Чехова кокетливо красується на камеру, демонструючи всі достоїнства своєї фігури, які тільки підкреслює чорний купальник.

«Хто хоче до мене?», - підписала відео зірка.

Шанувальники тут же відреагували на її посаду, заявивши, що хочуть приєднатися до неї.

«Оооо! Яке блаженство!», «Це просто моя мрія. Як красиво!», «Мені подобається ваша жіночність», «Офігенна тільки дурень відмовить», «Я прям мрію! Анфіса ти чудово виглядаєш!», «Краса», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Анфіса Чехова зняла все і потрясла розкішним тілом на балконі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади.

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова спотворила обличчя фільтрами, красуню не впізнати.