Анфиса Чехова поделилась уютным снимком у камина в одном халатике
42-летняя российская телеведущая и актриса продолжает наслаждаться отдыхом на французском горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан, куда она отправилась со своим другом.
Как сообщает Politeka, знаменитость опубликовала новое фото в своем Инстаграм, на котором она расслабляется перед камином. На атмосферном кадре Чехова задумчиво сидит в кресле-качалке, забравшись на него с ногами. Пикантности фото добавляет тот факт, что из одежды на ведущей только халат.
Свой пост Чехова сопроводила новым стихотворением собственного сочинения. В нем она порассуждала об устройстве нашего мира.
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«Не ищи ничего постоянного в этом мире!
Неизменно лишь то, что сюда ты не раз вернешься!
Не ищи идеального в женщине, или мужчине,
В ожиданиях своих, как и прежде, ты ошибешься!», - пишет звезда.
Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост знаменитости.
«Отличные строчки, цепляют очень душевно», «Как невероятно красиво! обожаю стихотворения», «Слова идеальные», «Люблю ваши стихи, Анфиса!) Задевают меня», «А в белье или в купальнике будут фото?», «Выглядит очень мило, расслабленно и так восхитительно красиво, наслаждайся днем, Принцесса», - пишут люди.
Напомним, ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова показала, как греется в заснеженных горах. Она опубликовала видео, на котором плавает в купальне под открытым небом. На кадрах Чехова кокетливо красуется на камеру, демонстрируя все достоинства своей фигуры, которые только подчеркивает черный купальник.
«Кто хочет ко мне?», - подписала видео звезда.
Поклонники тут же отреагировали на ее пост, заявив, что хотят к ней присоединиться.
«Оооо! Какое блаженство!», «Это просто моя мечта. Как красиво!», «Мне нравится ваша женственность», «Офигенная только дурак откажет», «Я прям мечтаю! Анфиса ты прекрасно выглядишь!», «Лепота», - пишут в комментариях.
Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова изуродовала лицо фильтрами, красавицу не узнать.