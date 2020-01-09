Анфиса Чехова поделилась уютным снимком у камина в одном халатике

42-летняя российская телеведущая и актриса продолжает наслаждаться отдыхом на французском горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан, куда она отправилась со своим другом.

Как сообщает Politeka, знаменитость опубликовала новое фото в своем Инстаграм, на котором она расслабляется перед камином. На атмосферном кадре Чехова задумчиво сидит в кресле-качалке, забравшись на него с ногами. Пикантности фото добавляет тот факт, что из одежды на ведущей только халат.

Свой пост Чехова сопроводила новым стихотворением собственного сочинения. В нем она порассуждала об устройстве нашего мира.

«Не ищи ничего постоянного в этом мире!

Неизменно лишь то, что сюда ты не раз вернешься!

Не ищи идеального в женщине, или мужчине,

В ожиданиях своих, как и прежде, ты ошибешься!», - пишет звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост знаменитости.

«Отличные строчки, цепляют очень душевно», «Как невероятно красиво! обожаю стихотворения», «Слова идеальные», «Люблю ваши стихи, Анфиса!) Задевают меня», «А в белье или в купальнике будут фото?», «Выглядит очень мило, расслабленно и так восхитительно красиво, наслаждайся днем, Принцесса», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова показала, как греется в заснеженных горах. Она опубликовала видео, на котором плавает в купальне под открытым небом. На кадрах Чехова кокетливо красуется на камеру, демонстрируя все достоинства своей фигуры, которые только подчеркивает черный купальник.

«Кто хочет ко мне?», - подписала видео звезда.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост, заявив, что хотят к ней присоединиться.

«Оооо! Какое блаженство!», «Это просто моя мечта. Как красиво!», «Мне нравится ваша женственность», «Офигенная только дурак откажет», «Я прям мечтаю! Анфиса ты прекрасно выглядишь!», «Лепота», - пишут в комментариях.

Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова изуродовала лицо фильтрами, красавицу не узнать.