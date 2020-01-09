Демі Роуз, яку називають новою Кім Кардашьян з Туманного альбіону, показала, чим заслужила славу однієї з найбільш ефектних знаменитостей сучасності

Модель з ангельським личком і просто «диявольськи» спокусливою фігурою змусила своїх шанувальників витирати піт на обличчі – адже від побачених нових кадрів знаменитості, як висловилися її фани, «просто не можливо не спітніти».

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram міс Роуз.

Так на нових опублікованих фото зазвичай роздягнена Роуз, на подив багатьох з'явилася в сукні, але Демі не була б собою, якби фото не носило пікантного забарвлення. На знімках вона повернулася задом до об'єктива камери, тим самим показавши свою «апетитну» п'яту точку. Розміри і форми сідниць Роуз просто вражають: «такого в природі не буває» пишуть одні, «що за неймовірний буферок» - вигукують інші.

Варто відзначити, що вбралася пишногруда Демі цього разу дуже яскраво – в буквальному сенсі в сукню-веселку, волосся розпустила, погляд – як зазвичай – з «закликом» до дії.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.