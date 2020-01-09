Деми Роуз, которую называют новой Ким Кардашьян из Туманного альбиона, показала, чем заслужила славу одной из самых эффектных знаменитостей современности

Модель с ангельским личиком и просто «дьявольски» соблазнительной фигурой заставила своих поклонников вытирать пот на лице – ведь от увиденных новых кадров знаменитости, как выразились ее фаны, «просто не возможно не вспотеть».

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мисс Роуз.

Так на новых опубликованных фото обычно раздетая Роуз, к удивлению многих предстала в платье, но Деми не была бы собой, если бы фото не носило пикантный окрас. На снимках она повернулась задом к объективу камеры, тем самым показав свою «аппетитную» пятую точку. Размеры и формы ягодиц Роуз просто потрясают: «такого в природе не бывает» пишут одни, «что за невероятный буферок» - восклицают другие.

Стоит отметить, что нарядилась пышногрудая Деми в этот раз очень ярко – в буквальном смысле в радужное платье, волосы распустила, взгляд – как обычно – с «призывом» к действию.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.