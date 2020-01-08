"Хто хоче до мене?"

Анфіса Чехова в купальнику показала, як зігрівається в горах



Відома російська телеведуча і актриса проводить новорічні канікули на французькому гірськолижному курорті Шамоні-Мон-Блан.

Відомо, що зірка відправилася на відпочинок в компанії свого друга.

Чехова активно ділиться з шанувальниками подробицями своєї відпустки і постійно публікує нові фото і відео в соцмережах.

Як повідомляє Politeka, на цей раз ведуча показала, як гріється в засніжених горах (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Вона опублікувала відео, на якому плаває в купальні під відкритим небом. На кадрах Чехова кокетливо красується на камеру, демонструючи всі достоїнства своєї фігури, які тільки підкреслює чорний купальник.

«Хто хоче до мене?», - підписала відео зірка.

Шанувальники тут же відреагували на її пост, заявивши, що хочуть приєднатися до неї.

«Оооо! Яке блаженство!», «Це просто моя мрія. Як красиво!», «Мені подобається ваша жіночність», «Офігенна тільки дурень відмовить», «Я прям мрію! Анфіса ти чудово виглядаєш!», «Краса», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали про те, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила пікантними знімками в одному ковдрі на засніженій вулиці.

Зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома кадрами з гірськолижного курорту Шамоні у Франції. З одягу на ній тілесного кольору трусики (здається навіть, що вона взагалі без білизни) і тепле пухова ковдра білого кольору. Знаменитість, загорнувшись у ковдру, вийшла на лоджію свого номера. Вона позує зі всіх сторін. Примітно, що самі запаморочливі кадри вийшли зі спини: якщо перед Анфіса прикрила, то ось ззаду.... погляду її шанувальників відкриваються шалено красиві вигини. А якщо врахувати, що Чехова фотографувалася на тлі засніжених гір, то й зовсім кадри здадуться просто фантастикою.

На всіх фото Анфіса посміхається і явно насолоджується життям, собою і навколишнім світом. До речі, "вбрання" знаменитості багато порівняли з весільним платтям.

Нагадаємо, Анфіса Чехова зняла все і потрясла розкішним тілом на балконі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади.

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