Анфиса Чехова в купальнике показала, как согревается в горах
Известная российская телеведущая и актриса проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан.
Известно, что звезда отправилась на отдых в компании своего друга.
Чехова активно делится с поклонниками подробностями своего отпуска и постоянно публикует новые фото и видео в соцсетях.
Как сообщает Politeka, на этот раз ведущая показала, как греется в заснеженных горах (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Она опубликовала видео, на котором плавает в купальне под открытым небом. На кадрах Чехова кокетливо красуется на камеру, демонстрируя все достоинства своей фигуры, которые только подчеркивает черный купальник.
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«Кто хочет ко мне?», - подписала видео звезда.
Поклонники тут же отреагировали на ее пост, заявив, что хотят к ней присоединиться.
«Оооо! Какое блаженство!», «Это просто моя мечта. Как красиво!», «Мне нравится ваша женственность», «Офигенная только дурак откажет», «Я прям мечтаю! Анфиса ты прекрасно выглядишь!», «Лепота», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила пикантными снимками в одном одеяле на заснеженной улице.
Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими кадрами с горнолыжного курорта Шамони во Франции. Из одежды на ней только телесного цвета трусики (кажется даже, что она вообще без белья) и теплое пуховое одеяло белого цвета. Знаменитость, укутавшись в одеяло, вышла на лоджию своего номера. Она позирует со всех сторон. Примечательно, что самые головокружительные кадры получились со спины: если перед Анфиса прикрыла, то вот сзади.... взору ее поклонников открываются безумно красивые изгибы. А если учесть, что Чехова фотографировалась на фоне заснеженных гор, то и вовсе кадры покажутся просто фантастикой.
На всех фото Анфиса улыбается и явно наслаждается жизнью, собой и окружающим миром. К слову, "наряд" знаменитости многие сравнили со свадебным платьем.
Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова изуродовала лицо фильтрами, красавицу не узнать.