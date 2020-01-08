Американська світська левиця Кім Кардаш'ян показала свої розкішні форми в новій відвертій фотосесії

39-річна зірка реаліті-шоу, відома своїм оригінальним і часом надто зухвалим іміджем, любить дивувати шанувальників екстремальними нарядами або їх повною відсутністю. Як повідомляє Politeka, на цей раз знаменитість поділилася фотографією, на якій вона позує в одній білизні.

Судячи з усього, знімок зроблено прямо в гримерці. На ньому Кардаш'ян позує в білизні тілесного кольору, яка дозволяє в повній мірі насолодитися всіма достоїнствами фігури красуні. Її образ доповнюють розпущене волосся і фірмовий фатальний макіяж з акцентом на очі.

У підписі до фото Кім зазначила, що «з невеликим запізненням» вітає своїх фанатів з Новим роком.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян здивувала шанувальників архівних кадром. Фото з юності американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в инстаграме.

Незвичне фото для зірки зібрало більше 3,2 мільйонів лайків і тисячі коментарів за одну добу. Багатьох умилила юна Кім Кардаш'ян, яка ще не встигла зробити пластику на вилицях, талії, сідниць, не збільшила груди і не виправила ніс.

Така справжня Кардаш'ян сподобалася її прихильникам, майже не зібравши негативних коментарів на її сторінці в соцмережі.

Зазначимо, що на знімку майбутньої світової зірки не більше 16 років. Вона ще не встигла вирости і не позбулася дитячої припухлості щік, рук і не втягувала живіт. На фото вона позує боком, де вже можна відзначити її видатну п'яту точку, яку вона скоро застрахує на $21 мільйон доларів.

Також на задньому фоні можна розглянути звичайну американську кімнату для дівчинки-підлітка, де розкидані речі, багато косметики на комоді, звичайний килим і картина на стіні.

В коментарях її сестра, Кім Кардаш'ян, зазначила, що пам'ятає цей момент, коли було зроблено фото:

«Я пам'ятаю це!!!!!! Гей, дівчинка !!!!», – написала вона першою під постом зірки.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардаш'ян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян показала, якою була без пластики і силікону.