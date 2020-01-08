Американская светская львица Ким Кардашьян показала свои роскошные формы в новой откровенной фотосессии
39-летняя звезда реалити-шоу, известная своим броским и порой чересчур вызывающим имиджем, любит эпатировать поклонников экстремальными нарядами или их полным отсутствием. Как сообщает Politeka, на этот раз знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует в одном белье.
Судя по всему, снимок сделан прямо в гримерке. На нем Кардашьян позирует в белье телесного цвета, которое позволяет в полной мере насладиться всеми достоинствами фигуры красотки. Ее образ дополняют распущенные волосы и фирменный роковой макияж с акцентом на глаза.
В подписи к фото Ким отметила, что «с небольшим опозданием» поздравляет своих фанатов с Новым годом.
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Напомним, ранее Ким Кардашьян удивила поклонников архивным кадром. Фото из юности американская селебрити опубликовала на своей странице в инстаграме.
Непривычное фото для звезды собрало более 3,2 миллионов лайков и тысячи комментариев за одни сутки. Многих умилила юная Ким Кардашьян, которая еще не успела сделать пластику на скулах, талии, попе, не увеличила грудь и не исправила нос.
Такая настоящая Кардашьян понравилась ее поклонникам, почти не собрав негативных комментариев на ее странице в соцсети.
Отметим, что на снимке будущей мировой звезде не больше 16 лет. Она еще не успела вытянуться и не избавилась от детской припухлости щек, рук и не втягивала живот. На фото она позирует боком, где уже можно отметить ее выдающуюся пятую точку, которую она скоро застрахует на на $21 миллион долларов.
Также на заднем фоне можно рассмотреть обычную американскую комнату для девочки-подростка, где разбросаны вещи, много косметики на комоде, обычный ковер и картина на стене.
В комментариях ее сестра, Хлоя Кардашьян, отметила, что помнит этот момент, когда было сделано фото:
«Я помню это!!!!!! Эй, девочка !!!!», – написала она первой под постом звезды.
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.