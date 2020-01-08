Меган Маркл і принц Гаррі у свій перший вихід у світ цього року вирішили дотримуватися класичних віянь у моді, тим більше, що місце для стартового в 2020 році виходу – було офіційним представництвом

Як відомо, напередодні Меган і Гаррі гостювали в Канаді, коли ж вони прибули до Лондона – відвідали Будинок Канади. Про це пише Politeka.net з посиланням на офіційний Instagram герцогів, а також деякі публікації в Twitter.

Так стильний коричневого відтінку, навіть, швидше беж пальто, а також атласна спідниця-міді від невичурного Massimo Dutti та звичайна водолазка – виглядали на Меган Маркл чудово. Непомітний, але разом з тим стильний образ герцогині в мережі оцінили по достоїнству, щоправда не всім вигляд Меган здався кращим, як і деякі нюанси в поведінці знаменитості.

Але перш відзначимо ще й те, що Маркл виглядала свіжо, відпочилою і усміхненою. Також додамо, що образ дружини принца Гаррі доповнили туфлі на підборах шоколадного кольору.

Крім іншого, шанувальників пари порадувало ніжне ставлення подружжя один до одного на публіці – Гаррі майже не відпускав від себе Меган, пара постійно трималася за руки.

Деяким шанувальникам здалося, що Меган Маркл ще не до кінця освоїла британський королівський етикет і її «звичка» постійно поправляти волосся – була зовсім не до місця, іншим – здалося, що образ Маркл був вдалим, але за винятком його нижньої частини – одна з користувачок в мережі висловила своє невдоволення тим, що герцогині треба було пальто не знімати зовсім, так як темна водолазка «їй не до лиця». Багато хто від герцогині Сассекської в повному захваті – в коментарях під постами палацу і деякими іншими пишуть, що Маркл «просто досконалість», «неймовірна красуня», «справді виглядає, як після гарного відпочинку», а також, що її перший у 2020 році образ для виходу в світ дуже личить знаменитості і порадував своєю простою.

Раніше, герцоги Сассекські, прогулюючись у регіональному парку Хорт-Хілл, натрапили на парочку закоханих – ті не могли впоратися з селфі-палицею. Зіркове ж подружжя – вирішили їм допомогти. Яке було здивування "нетоваришуючих" через сильний вітер з технікою закоханих, коли до них підійшли королівські особи. Меган просто запропонувала парі їх сфотографувати, дівчина, як ні в чому не бувало, простягнула камеру герцогині, навіть не зрозумівши з ким вона взаємодіє. Але тут «втрутилася» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, пізніше, про все розтрубила журналістам.

«Ми проводимо такий похід кожен новорічний день протягом останніх двох років. Ми влаштували невеличкий пікнік, і коли закінчували, намагалися сфотографувати себе на красивому фоні, коли до нас підійшла жінка і запитала, чи не хочемо ми, щоб вона нас сфотографувала», - розповіла Асміна Канторович. Дівчина додала, що одразу перед ними постали просто двоє звичайних людей, які гуляли зі своїми собаками:

«Коли вони запропонували зробити знімок, ми, звичайно, погодилися. І тільки потім, позуючи для фото, я подумала, що дівчина, яка знімає нас, виглядає підозріло знайомою. І тоді я подивилася в бік, де стояв її супутник. І сумніви відпали - це були Меган Маркл і принц Гаррі! Неймовірно, ми були просто в ауті, коли зрозуміли, що сталося насправді», - розповіла Асміна.

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