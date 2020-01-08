Меган Маркл и принц Гарри в свой первый выход в свет в наступившем году решили придерживаться классических веяний в моде, тем более, что место для стартового в 2020 году выхода – было официальным представительством

Как известно, накануне Меган и Гарри гостили в Канаде, по прибытии же в Лондон – посетили Дом Канады. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на официальный Instagram герцогов, а также некоторые публикации в Twitter.

Так стильный коричневого оттенка, даже, скорее беж пальто, а также атласная юбка-миди от невычурного Massimo Dutti и обыкновенная водолазка – смотрелись на Меган Маркл превосходно. Неброский, но вместе с тем стильный образ герцогини в сети оценили по достоинству, правда не всем вид Меган показался лучшим, как и некоторые нюансы в поведении знаменитости.

Но прежде отметим еще и то, что Маркл выглядела свежо, отдохнувшей и улыбающейся. Также добавим, что образ супруги принца Гарри дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке шоколадного цвета.

Помимо прочего, поклонников пары порадовало нежное отношение супругов друг к другу на публике – Гарри почти не отпускал от себя Меган, пара постоянно держалась за руки.

Некоторым поклонникам показалось, что Меган Маркл еще не до конца освоила британский королевский этикет и ее «привычка» постоянно поправлять волосы – была совершенно не к месту, другим – показалось, что образ Маркл был удачным, но за исключением его нижней части – одна из пользовательниц в сети высказала свое недовольство тем, что герцогине надо было пальто не снимать вовсе, так как темная водолазка «ей не к лицу». Многие от герцогини Сассекской в полном восторге – в комментариях под постами дворца и некоторыми другими пишут, что Маркл «просто совершенство», «невероятная красавица», «выглядит действительно, как после хорошего отдыха», а также, что ее первый в 2020 году образ для выхода в свет очень идет знаменитости и порадовал своей простой.

Ранее, герцоги Сассекские, прогуливаясь в региональном парке Борзая-Хилл, наткнулись на парочку влюбленных – те не могли справиться с сэлфи-палкой. Звездные же супруги – решили им помочь. Каково же было удивление "недружащих" из-за сильного ветра с техникой влюбленных, когда к ним подошли королевские особы. Меган просто предложила паре их сфотографировать, девушка, как ни в чем не бывало, протянула камеру герцогине, даже не поняв с кем она сейчас взаимодействует. Но тут «вмешалась» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, поднее, обо всем раструбила журналистам.

«Мы проводим такой поход каждый новогодний день в течение последних двух лет. Мы устроили небольшой пикник, и когда заканчивали, старались сфотографировать себя на красивом фоне, когда к нам подошла женщина и спросила, не хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала», - рассказала Асмина Канторович. Девушка добавила, что сразу пред ними предстали просто обычные люди, которые гуляли со своими собаками:

«Когда они предложили сделать снимок, мы, конечно, согласились. И только потом, позируя для фото, я подумала, что девушка, которая снимает нас, выглядит подозрительно знакомой. И тогда я посмотрела в сторону, где стоял ее спутник. И сомнения отпали - это были Меган Маркл и принц Гарри! Невероятно, мы были просто вне себя, когда поняли, что произошло на самом деле», - рассказала Асмина.

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