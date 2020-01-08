Анна Семенович вирушила відпочивати і вирішила "пофілософствувати" роздягненою

Російська артистка "труснула" не те, щоб старовиною, але все ж вже і не юним тілом - свої пишні принади співачка показала на романтичному і, можливо, безлюдному пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Російська виконавиця Анна Семенович позувала в накидці на пляжі - під накидкою, видніється роздільний купальник, груди артистки з якого буквально випивають назовні, крім того, Семенович "блиснула" і смугастим трусиками з комплекту.

Артиска без макіяжу на фото і в прекрасному, судячи з побаченого на знімку, настрої підписала свій знімок так:

«Я тут подумала, як же чудово коли перед людиною є цілі і завдання, особливо коли вони даються насилу, і подоланням себе. Ці подолання викликають ще і…», - так далі за текстом про те, що не потрібно обтяжувати себе непотрібними думками і рухатися вперед до своєї мети.

Шанувальникам не скільки міркування зірки, скільки її фоірми дуже сподобалися - підписники пишуть про те, яка ж Ганна прекрасна жінка.

Раніше Анна Семенович позувала в фіолетового відтінку брючному костюмі під пояс і чорній, ймовірно, майці або боді. Остання, вигідно підкреслила видатні форми артистки:

«Як же я щаслива, від того, що всі новорічні свята я можу зустрічатися з моїм глядачем на концертах 🙏🎊 Я зі сцени бачу щасливі обличчя, які підспівують мої пісні ...», - підписала артистка нове фото.

До речі, свої реальні розміри співачка засвітила раніше на новорічному концерті - у рожевій шубці і чорній сукні. Як виявилося, її фігура в реальності зовсім не та "фігура", яку вона активно демонструє в соцмережах.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.