Анна Семенович отправилась отдыхать и решила "пофилософствовать" раздетой

Российская артистка "тряхнула" не то, чтобы стариной, но все же уже и не юным телом - свои пышны прелести певица показала на романтическом и, возможно, безщлюдном пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

Российская исполнительница Анна Семенович позировала в накидке на пляже - под накидкой, виднеется раздельный купальник, грудь артистки из которого буквально выпивает наружу, кроме того, Семенович "сверкнула" и полосатым трусиками комплекта.

Артиска без макияжа на фото и в прекрасном, судя по увиденному на снимке, расположении духа подписала свой снимок так:

«Я тут подумала, как же прекрасно когда перед человеком есть цели и задачи, особенно когда они даются с трудом, и преодолением себя. Эти преодоления вызывают ещё и…», - так далее по тексту о том, что не нужно себя обременять ненужными мыслями и двигаться вперед к своей цели.

Поклонникам не сколько рассуждения звезды, сколько ее формы очень понравились - подписчики пишут о том, какая же Анна прекрасная женщина.

Ранее Анна Семенович позировала в фиолетового оттенка брючном костюме под пояс и черной, вероятно, майке или боди. Последняя, выгодно подчеркнула выдающиеся формы артистки:

«Как же я счастлива, что все новогодние праздники я могу встречаться с моим зрителем на концертах 🙏🎊 Я со сцены вижу счастливые лица, которые подпевают мои песни…», - подписала артистка новое фото.

К слову, свои реальные размеры певица засветила ранее на новогоднем концерте - в розовой шубке и черном платье. Как оказалось, ее фигура в реальности совершенно не та "фигура", которую она активно демонстрирует в соцсетях.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.