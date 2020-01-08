Міс Україна 2019 Маргарита Паша похвалилася ідеальним тілом в купальнику на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, спокусливе фото модель виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку зображено, як Маргарита Паша сидить біля моря на піску і мрійливо дивиться вдалину. На ній надітий чорний купальник бікіні і сонцезахисні окуляри.

«Уява - чарівна сила, яку можна використовувати для чого завгодно !!! 😉😇🏝 Останні дні в раю», - підписала знімок модель.

Зазначимо, її передплатники захоплені розкішним виглядом дівчини.

«Яка соковита наша Маргариточка, прям з'їв би», «Краса і тільки», «Чудова фігура. Ідеальний і рівний загар», «Як би не наврочити», «Шикарна», «Добре виглядаєш», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, після святкування Нового року Маргарита вирушила відпочивати на Балі. Останні дні вона тільки й займається тим, що публікує соковиті фотографії з країни вічного літа. І цей раз не став винятком: Маргарита показала в Stories свіжий знімок у новому купальнику.

Гімнастка сидить на камені, піднявши ноги на носки, і опустивши руки. Вона дивиться вниз на свої ноги, і посміхається.

На ній лише бікіні червоного кольору і сонцезахисні окуляри.

Фото вийшло дуже атмосферним, адже вона сидить на мальовничому пляжі: блакитна морська вода, синє небо, скелі.

Паша захопила ідеальним тілом своїх шанувальників з усього світу, адже на знімку невозмозможно помітити жодної вади у постаті української красуні.

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