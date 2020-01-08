Мисс Украина 2019 Маргарита Паша похвасталась идеальным телом в купальнике на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, соблазнительное фото модель выложила на своей странице в Instagram.

На снимке запечатлено, как Маргарита Паша сидит у моря на песке и мечтательно смотрит вдаль. На ней надет черный купальник бикини и солнцезащитные очки.

«Воображение - волшебная сила, которую можно использовать для чего угодно !!! 😉😇🏝 Последние деньки в раю», - подписала снимок модель.

Отметим, ее подписчики восхищены роскошным видом девушки.

«Какая сочная наша Маргариточка, прям съел бы», «Красота и только», «Великолепная фигура. Идеальный и ровный загар», «Как бы не сглазить», «Шикарная», «Хорошо выглядишь», - пишут в комментариях.

Напомним, после празднования Нового года Маргарита отправилась отдыхать на Бали. Последние деньки она только и занимается тем, что публикует сочные фотографии со страны вечного лета. И этот раз не стал исключением: Маргарита показала в Stories свежий снимок в новом купальнике.

Гимнастка сидит на камне, приподняв ноги на носочки, и опустив руки. Она смотрит вниз, на свои ноги, и улыбается.

На ней лишь бикини красного цвета и солнцезащитные очки.

Фото получилось очень атмосферным, ведь она сидит на живописном пляже: голубая морская вода, синее небо, скалы.

Паша восхитила идеальным телом своих поклонников со всего мира, ведь на снимке невозмозможно заметить ни одного изъяна в фигуре украинской красавицы.

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