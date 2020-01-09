Артистка після схуднення та операції стала іншою людиною

Акторка турецького серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі, похвалилася своєю зовнішністю прямо з літака

Відома артистка дуже сильно схудла з часів виходу теленовели, пише Рoliteka.net. До того ж вона вдалася до пластичних операцій і навіть "накачувала" собі губи. Проте побудова кар'єри завадила їй і далі модифікувати свою зовнішність.

Подейкують, що Мер'єм підписала незвичайний контракт з однією з американських студій.

Однією з умов стала відмова від пластичних операцій на два роки. Про це стало відомо з новини видання Сабах.

Пізніше з'явилася інформація, що Узерлі буде зніматися у проекті в Лос-Анджелесі разом з відомими акторами.

Погодьтеся, так і хочеться сказати: "Ого, інше обличчя".

Звичайно, зараз ледве впізнаєш у цій пекучій, худій брюнетці з каре, ту саму руду бестію Хюррем-Султан з "Величного століття".

Так, деякий час тому артистка опублікувала новий пост. Зірка з'явилася в теплому вбранні, дивлячись вдалину. Артистка зробила селфи біля ілюмінатора.

За годину пост актриси зібрав майже 38 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі вирішила показати, як працює.

Артистка позувала перед камерами в яскравому класичному і, разом з тим, кілька відвертому образі.

Актриса ефектно позувала, сміялася і навіть трохи кокетувала з відомим бренд-консультантом, провідним, колумністом у самих Forbes & Daily Sabah Арда Сейнером.

Нагадаємо, на одному з фото Узерлі ефектно розставила ноги і нахилилася вперед, сидячи на лавці.

Студійний кадр вийшов загадковим і наповненим, відчувається, що ідеєю - образність нагадує проекцію «чоловік-жінка», «сильна жінка», «жінка в чоловічому образі» і «жінка, яка готова боротися за свої принципи в жорстокому світі чоловіків».

Деякі шанувальники фигуристої красуні звернули увагу не скільки на задумку авторів фото і роботу моделі в фотостудії, скільки на її, певною мірою, відвертий наряд.

Нагадаємо також, що Мер'єм Узерлі привітала своїх прихильників зі святами.

На своїй сторінці в мережі актриса опублікувала знімок, на якому позує разом з донькою.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" вразила новою зовнішністю після пластики

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