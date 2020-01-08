В авіакатастрофі загинуло багато українців

З'явилися нові подробиці жахливої авіакатастрофи з українським Боїнгом під Тегераном

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що РНБО уточнила кількість осіб, які перебували на борту пасажирського літака МАУ.

За останніми даними, на борту українського Боїнга, який впав в Ірані, перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Telegram-канал Mash також опублікував рукописну записку, яку рятувальники виявили серед останків українського літака.

В ній студент з Іранської Республіки просить допомоги у Бога перед іспитом.

Також відомо, що велика частина загиблих - громадяни Канади, які використовували українські авіалінії через низьку ціну.

За інформацією Обозревателя, на борту літака було 15 громадян України (два пасажири і члени екіпажу). Інші пасажири були іноземцями: громадяни Ірану - 71; громадяни Канади -73; громадяни Німеччини - 4; громадяни Великобританії - 3; громадяни Швеції - 8; громадяни Афганістану - 6.

Представник аеропорту Тегерана в коментарі журналістам заявив, що український Боїнг впав після зльоту через займання двигуна. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, а тіла загиблих відправляють на ДНК-експертизу для встановлення особистості.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася сьогодні вранці, 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. За останніми даними, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали заручниками ситуації за обстрілу військової бази США в Іраку і краху Боїнга.

Після трагедії, в якій загинули близько 180 чоловік, і обстрілу військової бази Сполучених Штатів в Іраку федеральним агентством авіаційної безпеки США були заборонені польоти цивільної авіації над країнами Близького Сходу.

ця заборона може серйозно вдарити по Володимиру Зеленському та Петру Порошенку, які зараз перебувають в Омані і на Сейшельських островах відповідно.

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський екстрено перервав свій візит в Омані і повертається до Києва після інформації про авіакатастрофу.

Петро Порошенко, в свою чергу, не може вилетіти з Сейшельських островів через Катар. Відповідно, польоти Зеленського і Порошенка можуть затягнутися через рішення ФАА США.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився в місті.